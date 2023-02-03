В Башкирии 400 детских садов приняли участие в акции «Ценности будущего в традициях народной культуры»

Координатор проекта "Мир возможностей" в РБ Элина Гатауллина приняла участие в селекторном совещании, посвещенном итогам проекта за прошлый год и планам на текущий. Так, в 2023 году пройдет несколько образовательных акций, в которых смогут принять участие ребята из Башкирии: "Здоровое питание в школе и дома", "Финансовая грамотность в цифровом мире", "Герой нашего времени", "Ценности будущего в традициях народной культуры".

Кстати, последняя акция очень популярна в система дошкольного образования: в ней принимают участие 400 детсадов республики. По вовлеченности в нее Башкирия заняла первое место в России.

Проекты реализуются при поддержке минпросвещения России.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.