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Культура
Вчера, 18:14

В Башкирии 400 детских садов приняли участие в акции «Ценности будущего в традициях народной культуры»

Республика стала лидером в России по количеству участников акции, которая является одним из мероприятий проекта "Мир возможностей" партии "Единая Россия".

В Башкирии 400 детских садов приняли участие в акции «Ценности будущего в традициях народной культуры»
В Башкирии 400 детских садов приняли участие в акции «Ценности будущего в традициях народной культуры»

Координатор проекта "Мир возможностей" в РБ Элина Гатауллина приняла участие в селекторном совещании, посвещенном итогам проекта за прошлый год и планам на текущий. Так, в 2023 году пройдет несколько образовательных акций, в которых смогут принять участие ребята из Башкирии: "Здоровое питание в школе и дома", "Финансовая грамотность в цифровом мире", "Герой нашего времени", "Ценности будущего в традициях народной культуры".

Кстати, последняя акция очень популярна в система дошкольного образования: в ней принимают участие 400 детсадов республики. По вовлеченности в нее Башкирия заняла первое место в России.

Проекты реализуются при поддержке минпросвещения России.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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