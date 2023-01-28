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Культура
Вчера, 17:25

Глава Башкирии анонсировал премьеру мультфильма «Северные амуры»

Работы по созданию мультфильма «Северные амуры» завершены. Об этом сообщил сегодня, 28 января, на своей странице в соцсети глава Башкирии Радий Хабиров.

Глава Башкирии анонсировал премьеру мультфильма «Северные амуры»
Глава Башкирии анонсировал премьеру мультфильма «Северные амуры»

- Получился отличный мультфильм – яркий, красивый, - написал глава региона. – А еще он и очень актуальный. Потому что рассказывает о подвигах наших легендарных предков – башкир, которые участвовали в русско-шведской войне, били французов.

Радий Хабиров рассказал, что создала анимационный фильм уфимская студия «Муха». А именно большая талантливая команда: режиссер Руслан Тавабилов, продюсеры Артур Абдрахманов, Юнир Аминев, Камиль Бузыкаев, художники-мультипликаторы, авторы сценария, композиторы и др.

- Премьера мультфильма состоится в конце весны, - написал глава республики. – Уверен, это станет настоящим культурным событием. Сейчас активно работаем над «раскруткой» мультфильма. Хотим, чтобы его показали во всех кинотеатрах России. Он станет отличным пособием по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Все они должны знать историю своего народа и страны, всегда помнить о тех, кто ее защищал и с уважением относиться к нынешним защитникам Родины.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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