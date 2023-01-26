Андрей Назаров: Сохранение и развитие башкирского языка будет дополнительно профинансировано

«За короткое время были созданы десятки мобильных приложений для детей и взрослых, разработаны интерактивные видеоуроки и программы для мультимедийных и интерактивных технологий. Башкирская речь теперь звучит и на оперативных совещаниях Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления. С 2019 года мы все отмечаем День башкирского языка. Это стало важным шагом для его поддержки и дальнейшего развития», — написал Андрей Назаров.

В последующие годы финансирование будет увеличено до 6,3 млн рублей ежегодно.

«Но мир меняется, и сегодня мы говорим уже о цифровизации родных языков, создании автоматизированного синхронного переводчика с башкирского на другие мировые языки. Для того, чтобы каждый человек в сети Интернет мог получать любую информацию на своем родном языке, нам предстоит усилить и эту работу — ведь мы, несмотря на все события, которые происходят в стране и в мире, должны продолжать активно поддерживать свою культуру, традиции, историю и родной язык», — подытожил премьер-министр республики.