В Бирске подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Крещенские морозы»

В проекте приняли участие 30 солистов и 37 коллективов из девяти городов и 16 районов республики, а также из Челябинской области и Республики Дагестан.

Гран-при конкурса в номинации «Эстрадная песня (соло)» получил Павел Анисимов (г. Салават); в номинации «Эстрадный танец» — заслуженный коллектив народного творчества РБ, народный ансамбль современного танца «Антре» (г. Стерлитамак); в номинации «Эстрадная музыка» — группа «Квазар» (г. Благовещенск).

Лауреаты I степени в номинации «Эстрадная песня (коллектив)» — дуэт Дарьи Заболотской и Владиславы Маковеевой (г. Благовещенск); «Эстрадная песня (соло)» — Тамирлан Исламов (г. Нефтекамск); «Эстрадный танец» — народный ансамбль эстрадного танца «Танцевальная мозаика» (г.Уфа); «Эстрадная музыка» — народный вокально-инструментальный ансамбль «SVK» (Кигинский район).

Проект проводился при поддержке правительства Республики Башкортостан и входит в перечень ежегодных брендовых мероприятий в сфере культуры муниципальных районов и городских округов РБ. Организаторы — минкульт РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация Бирского района.

Фото с сайта Министерства культуры РБ