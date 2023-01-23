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Культура
Вчера, 13:30

В Бирске подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Крещенские морозы»

В Бирске завершился XXVII межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Мероприятие направлено на выявление и поддержку молодых талантливых исполнителей и творческих коллективов, сообщила пресс-служба Министерства культуры РБ.

В Бирске подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Крещенские морозы»
В Бирске подвели итоги творческого фестиваля-конкурса «Крещенские морозы»

В проекте приняли участие 30 солистов и 37 коллективов из девяти городов и 16 районов республики, а также из Челябинской области и Республики Дагестан.

Гран-при конкурса в номинации «Эстрадная песня (соло)» получил  Павел Анисимов (г. Салават); в номинации «Эстрадный танец» — заслуженный коллектив народного творчества РБ, народный ансамбль современного танца «Антре» (г. Стерлитамак); в номинации «Эстрадная музыка» — группа «Квазар» (г. Благовещенск).

Лауреаты I степени в номинации «Эстрадная песня (коллектив)» — дуэт  Дарьи Заболотской и    Владиславы Маковеевой (г. Благовещенск); «Эстрадная песня (соло)» — Тамирлан  Исламов (г. Нефтекамск); «Эстрадный танец» — народный ансамбль эстрадного танца «Танцевальная мозаика» (г.Уфа); «Эстрадная музыка» — народный вокально-инструментальный ансамбль «SVK» (Кигинский район). 

Проект проводился при поддержке правительства Республики Башкортостан и входит в перечень ежегодных брендовых мероприятий в сфере культуры муниципальных районов и городских округов РБ. Организаторы — минкульт РБ, Республиканский центр народного творчества, администрация Бирского района.

Фото с сайта Министерства культуры РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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