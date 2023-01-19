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В Бирске открылся фестиваль «Крещенские морозы»

Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы» в Башкирии стал уже традиционным, сообщили в минкульте.

В Бирске открылся фестиваль «Крещенские морозы»
В Бирске открылся фестиваль «Крещенские морозы»

Приветственный адрес министра культуры Амины Шафиковой зачитал генеральный директор республиканского центра народного творчества Салават Киреев. «Крещенские морозы» – это яркий, незабываемый праздник молодости, песни, музыки, радостных встреч и творческого вдохновения. Каждый раз он открывает новые имена талантливых музыкантов, исполнителей и танцоров не только из городов и районов республики, но и других регионов страны. Фестиваль дает возможность творческим коллективам выйти  на профессиональную сцену, поддерживает и поощряет талантливую молодежь, повышает уровень исполнительского мастерства», - отмечается в поздравлении.

В первый день фестиваля проходят конкурсные просмотры в номинации «эстрадная песня». 20 января состоятся просмотры в номинациях «эстрадный танец» и «эстрадная музыка». В программе также мастер-классы по эстрадному вокалу и современной хореографии. Завершатся «Крещенские морозы» 21 января гала-концертами во Дворце культуры Бирска.

Добавим, что заявки на участие в конкурсе подали более 370 человек из тридцати муниципалитетов республики, а также Челябинской области и Дагестана.

Фото: Минкульт РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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