В Бирске открылся фестиваль «Крещенские морозы»

Приветственный адрес министра культуры Амины Шафиковой зачитал генеральный директор республиканского центра народного творчества Салават Киреев. «Крещенские морозы» – это яркий, незабываемый праздник молодости, песни, музыки, радостных встреч и творческого вдохновения. Каждый раз он открывает новые имена талантливых музыкантов, исполнителей и танцоров не только из городов и районов республики, но и других регионов страны. Фестиваль дает возможность творческим коллективам выйти на профессиональную сцену, поддерживает и поощряет талантливую молодежь, повышает уровень исполнительского мастерства», - отмечается в поздравлении.

В первый день фестиваля проходят конкурсные просмотры в номинации «эстрадная песня». 20 января состоятся просмотры в номинациях «эстрадный танец» и «эстрадная музыка». В программе также мастер-классы по эстрадному вокалу и современной хореографии. Завершатся «Крещенские морозы» 21 января гала-концертами во Дворце культуры Бирска.

Добавим, что заявки на участие в конкурсе подали более 370 человек из тридцати муниципалитетов республики, а также Челябинской области и Дагестана.

Фото: Минкульт РБ.