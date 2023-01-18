В Москве состоится премьера исторического фильма «Хайбулла»

Проект реализован при содействии Фонда Президентских грантов. Режиссёр исторического триллера - Рустем Шайхутдинов. Фильм является победителем IV Башкирского питчинга в рамках Всероссийского питчинга дебютантов, лауреатом «Казанского питчинга кинопроектов-2020» в номинации «Короткометражное игровое кино».



Показ состоится при поддержке Федеральной национально-культурной автономии башкир России, Московского Дома Национальностей и молодежного сообщества «АРТЫЛЫШ» по адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная, 4 ст 1.

После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером Рустемом Шайхутдиновым и актером Денисом Умутбаевым.



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