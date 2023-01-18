В Башкирии Радий Хабиров пообещал взять под контроль реконструкцию Удмуртского историко-культурного центра в Татышлинском районе

Сельский дом культуры (СДК) работает с 1988 года. Удмуртский историко-культурный центр открыли здесь в 2003 году, он занимает всего 34 кв. метра и нуждается в расширении.

Руководитель региона осмотрел экспозицию художника Менсадыка Гарипова, выставку декоративно-прикладного искусства и предметов быта, зал памяти удмуртов – героев Великой Отечественной войны. Глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов презентовал концепцию обновлённого здания Удмуртского историко-культурного центра. Радий Хабиров поручил проработать вопрос финансирования проекта. Реконструкцию планируют завершить в 2025 году.

– Это продолжение нашей большой системной работы по сохранению культуры народов Башкортостана. В прошлом году в селе Мишкино мы открыли Марийский историко-культурный центр. В перспективе появятся и другие. А еще мы планируем, что обновленный СДК и Удмуртский историко-культурный центр станут точкой притяжения для туристов. Рядом с селом Новые Татышлы будет развязка участка трассы М-12 Казань – Екатеринбург. Тем, кто интересуется историей и этнографией, будет на что посмотреть, – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Глава республики провёл встречу с активом национально-культурного центра удмуртов Башкортостана – главами сельских поселений, работниками культуры, представителями образовательных учреждений. Участники встречи обсудили дальнейшие планы по сохранению культуры и традиций проживающих в республике удмуртов. В частности, рассмотрели возможность открытия в Татышлинском районе полилингвальной школы с углублённым изучением удмуртского языка для детей из других районов республики и регионов с компактным проживанием удмуртов.

Для популяризации национальных традиций глава Башкортостана поручил министерству культуры включить в список республиканских культурных мероприятий межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Драгоценные россыпи» и предложил сделать его ежегодным.

На встрече обсудили и перспективы развития детского оздоровительного лагеря имени Комарова, где проходят профильные смены с изучением удмуртского языка и культуры. Представители районного актива попросили отремонтировать подъездную дорогу к нему от Верхних Татышлов. Радий Хабиров поручил решить вопрос с отсыпкой дороги щебнем уже в этом году.

Фото из соцсетей.



