Радий Хабиров предложил открыть в Татышлинском районе полилингвальную школу с углублённым изучением удмуртского языка

Сельский дом культуры работает с 1988 года. Удмуртский историко-культурный центр открыли здесь в 2003 году, он занимает всего 34 кв. метра и нуждается в расширении.

Как рассказала ИА «Башинформ» главный специалист удмуртского историко-культурного центра Дома дружбы народов Ирина Самигулова, со дня возникновения центра (около 20 лет работы) в нем не было ремонта. При центре есть свой удмуртский фольклорный ансамбль и клубы по интересам. Работает детский клуб и клуб удмуртских женщин).

- В концепцию обновления ИКЦ включены обновление историко-краеведческого музея, залов для работы с детьми, разработка малого конференц-зала и студии звукозаписи. Хочется современного дизайна, новых возможностей работы с наличием интерактивных и мультимедийных экранов, современной техники. О современном центре мечтают и дети, и взрослые, потому что жизнь у нас кипит, проходит много интересных мероприятий не только районного, но и республиканского, межрегионального уровня. Все наши мероприятия мы проводим на нашем родном удмуртском языке, - говорит специалист.

По мнению Самигуловой, историко-культурные центры Башкортостана - это изюминка, уникальный опыт работы по сохранению традиций, обрядов, языка и культуры многонациональной республики. «Наша работа многогранна, интересна и очень нужна, мы ее любим и гордимся. Визита главы республики Радия Фаритовича мы очень ждали. Мы очень тепло пообщались, глава республики очень внимательно выслушал наши просьбы, прошлись по музею. Теперь, после визита Радия Фаритовича, ещё больше крепнет вера в то, что будем работать в современном здании с современными возможностями. А для этого надо работать, ещё больше и интереснее рассказывать миру о нашем удмуртском народе». - говорит Самигулова.

Радий Хабиров поручил проработать вопрос финансирования проекта. Во время встречи с активом национально-культурного центра удмуртов Башкортостана он предложил рассмотреть возможность открытия в Татышлинском районе полилингвальной школы для детей из других районов республики и регионов с компактным проживанием удмуртов.

«Мы с огромным воодушевлением восприняли это предложение Радия Фаритовича, уже второй день с активистами нашего центра, с учителями, с администрацией района обсуждаем все вопросы, которые были подняты вчера во время встречи с главой республики. На днях ждем к нам министра образования и науки Башкортостана, чтобы уже детально рассмотреть вопрос об открытии в нашем районе полилингвальной гимназии с углублённым изучением удмуртского языка. У нас очень много детей с удовольствием изучают свой родной удмуртский язык, говорят на нем, и я надеюсь, что такая гимназия появится именно на татышлинской земле. На встрече мы обсудили и перспективы развития детского оздоровительного лагеря имени Комарова, где проходят профильные смены с изучением удмуртского языка и культуры. И мне как директору средней школы села Нижнебалтачево удалось еще задать вопрос по газификации нашего учебного заведения. В нашей школе, где учатся более 150 детей, отопление электрическое, что очень дорого обходится бюджету. Например, только в декабре прошлого года мы заплатили более 700 тысяч рублей за отопление. Радий Фаритович сказал, что даст поручение, чтобы газификация школы была проведена в этом году во время капитального ремонта по президентской программе», - поделился своим мнением с агентством «Башинформ» руководитель национально-культурного центра удмуртов Башкортостана, директор средней школы села Нижнебалтачево Людвиг Зидымаков.

Для популяризации национальных традиций глава Башкортостана поручил министерству культуры включить в список республиканских культурных мероприятий межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Драгоценные россыпи» и сделать его ежегодным.

Фото из соцсетей.