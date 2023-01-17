В Башкирии в 2022 году 260 тысяч молодых людей бесплатно посетили спектакли и концерты 

- Бюджетное финансирование этой сферы в 2022 году составило почти 13 млрд. рублей. В результате республика сохранила третью позицию среди российских регионов по числу посещений культурных мероприятий (после Москвы и Санкт-Петербурга), - отметил Андрей Назаров. - Мы продолжаем поддерживать работников культуры в рамках республиканской программы «Земский работник культуры». В прошлом году на улучшение жилищных условий направили по 500 тысяч рублей 30 специалистам, - сказал премьер-министр.

О предварительных результатах работы в сфере культуры и предстоящих задачах выступила министр культуры региона Амина Шафикова. По ее словам, значительная поддержка отрасли позволила реализовать все мероприятия и достичь плановых значений как по госпрограммам, так и национальному проекту «Культура». - Только за 2022 год в рамках нацпроекта «Культура» капитально отремонтировано 23 объекта культуры. Среди них и маленькие сельские клубы, 4 детские школы искусств, 2 музея, библиотека и крупные знаковые учреждения, такие как Дом-музей Шагита Худайбердина, Башкирская государственная филармония им. Х. Ахметова, реконструируется Башкирский театр кукол. Оснащено современным оборудованием и инструментами 17 детских школ искусств. Башкортостан - один из лидеров в стране по количеству модернизированных кинозалов. В 2022 году мы открыли 10 обновленных кинозалов, а с начала реализации нацпроекта (с 2019 года) – 29, - отметила Амина Шафикова.

По словам министра, модернизация позволяет республике оставаться в тройке лидеров по числу посещений культурных мероприятий. На сегодня цифра составляет 84,8 млн посещений. Основным потоком инвестиций в культуру является участие в программе «Пушкинская карта». 439 организаций культуры привлекли в республику более 318,5 млн. рублей. Более 260 тысяч молодых людей в 2022 году воспользовались возможностью карты, бесплатно посмотрели спектакли, концертные программы.

В 2023 году основные мероприятия будут направлены на непрерывное формирование и поддержку патриотического контента на основе национальной культуры народов Башкортостана. Патриотическим содержанием будут наполнены все культурные мероприятия и творческие конкурсы. Впервые будет осуществлена государственная поддержка брендовых мероприятий в муниципалитетах республики, а также новых театральных постановок ведущих театров Башкортостана.

В Большом театре России планируется показ оперы Н. Римского-Корсакова «Садко». Среди значимых, имиджевых и юбилейных мероприятий 2023 года состоится 150-летие со дня рождения Федорова Шаляпина и Сергея Рахманинова, 130-летие Даута Юлтыя и Ивана Урядова, 100-летие писателей-фронтовиков Мусы Гали, Хакима Гиляжева, Гилемдара Рамазанова.

Фото пресс-службы правительства РБ.