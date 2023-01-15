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Вчера, 20:32

Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!

Вокальный ансамбль Кулагиных из башкирского города Бирска победил в песенном конкурсе Первого канала «Поём на кухне всей страной». Победу разделили с музыкальным коллективом «Семья Соляковых» из Рязанской области.

Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!
Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!

Финал телевизионного шоу «Поём на кухне всей страной» был очень сложным и состоял из трех заданий: нужно было спеть новую застольную песню, исполнить соло запевале ансамбля и «выдать» свой хит.

Со всеми заданиями бирские соловушки справились. Выбрали песню, популярную в шестидесятых, – «На тропе» (слова – Николай Палькин, музыка – Евгений Анисимов). И порвали сердца как никогда строгого жюри. Плюс взорвали зал, который аплодировал им стоя.

На втором этапе запевала ансамбля 91-летняя Валентина Петровна исполнила частушки. Все до одной сочинила сама! («В том году мы справили мои девяноста, А теперь, я думаю, – буду петь и до ста!»). Лариса Рубальская обратилась к старожилу: «Хочу посидеть с вами за столом наедине, наговориться по душам». «В любое время. Жду», – ответила знаменитой поэтессе Валентина Петровна.

И как контрольный выстрел прозвучал кулагинский хит «Шумел камыш». Не было ему равных по накалу эмоций, по отзыву в душах – опять встает зал и кричит: «Браво!».

Страна сегодня узнала победителей первого сезона уникального музыкального шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной». Ими стали (наряду с коллективом из Рязанской области) наши земляки, вокальный коллектив из башкирского города Бирска «Семья Кулагиных». Вы лучшие! Болели, верили, поздравляем!

Справка

Всероссийский проект «Поем на кухне всей страной» – это музыкальное шоу о талантливых людях со всех уголков России. Участниками шоу застольных песен становятся команды, состоящие из непрофессиональных исполнителей (семьи, родственники, друзья, коллективы различных предприятий и местных ДК) и ранее не участвовавшие в музыкальных проектах на федеральных каналах.

Фото – скриншот видео.

Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!
Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!
Семья Кулагиных из Бирска победила в шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»!
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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