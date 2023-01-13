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Вчера, 12:03

В Башкирии в Стерлитамаке состоится необычный театральный проект «Любовь OFFLINE»

С 21 по 28 января в Русском драматическом театре Стерлитамака пройдёт театральная лаборатория «Любовь OFFLINE», сообщает пресс-служба минкульта РБ. В рамках проекта приглашенные известные режиссеры будут работать над эскизами спектаклей по произведениям русских классиков о любви.

В Башкирии в Стерлитамаке состоится необычный театральный проект «Любовь OFFLINE»
В Башкирии в Стерлитамаке состоится необычный театральный проект «Любовь OFFLINE»

Зрители смогут не только увидеть показы эскизов спектаклей, но и принять участие в их обсуждении с режиссерами, критиками и актёрами.

Первым участником лаборатории «Любовь OFFLINE» станет Андрей Сидельников – главный режиссер Театра «Суббота» в Санкт-Петербурге, актёр, режиссер, театральный педагог, актёр дубляжа. Спектакли петербургского режиссера были неоднократно отмечены на престижных театральных фестивалях: «Золотая Маска», «Театрал», «Фабрика Станиславского», «Золотой Софит».

Для своего эскиза постановщик выбрал рассказ Федора Достоевского «Белые ночи». 

⁣ - Многое в «священных» текстах классиков сегодня непонятно широкому зрителю. Человек слышит слова, смысл которых ему непонятен, теряет нить повествования, будто говорят не на русском, а на иностранном языке. Театр должен быть разным, и все зависит от того, как режиссер видит пьесу. Мне интересно говорить современным языком про сегодняшний день. Даже если пьеса классическая, хрестоматийная, она должна говорить со зрителем на понятном ему языке о том, что его волнует сейчас,- отмечает Андрей Сидельников. ⁣

Первый показ эскиза состоится 27 января в 19:00

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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