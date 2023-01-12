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В Уфе оперный театр представит мюзикл ко Дню влюблённых

14 и 15 февраля на сцене Башкирского театра оперы и балета состоится премьера мюзикла «Любовь это…», сообщает пресс-служба театра.

В Уфе оперный театр представит мюзикл ко Дню влюблённых
В Уфе оперный театр представит мюзикл ко Дню влюблённых

Автор идеи и музыкальный руководитель постановки – музыкальный руководитель театра Александр Алексеев. Режиссёр-постановщик – лауреат «Золотой маски» Филипп Разенков.

Как и в жевательной резинке «Love is…», в каждой из которых в милом комиксе рассказывается короткая история любви, в новой постановке Башоперы все песни станут отдельными рассказами, объединит которые общая тема любви. «Любовь это…» будет исполнен хоровым коллективом театра a capella - без музыкального сопровождения.

«Что так сердце растревожено», «Белая черёмуха», «Средь шумного бала», «Only You» - неполный список композиций, вошедших в мюзикл. Песни и романсы композиторов XIX и XX веков прозвучат в спектакле в аранжировке композитора Михаила Серкова, благодаря чему известные песни прозвучат по-новому. Хореограф-постановщик спектакля – Алина Мустаева. Художник-постановщик – Диана Допуа. Художник по свету – Ирина Вторникова.    

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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