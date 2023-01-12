В Башкортостане определены победители регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»

В проекте приняли участие 12 детских и 15 молодежных театров из муниципальных образований республики.

Среди молодежных коллективов победителем стал народный театр-студия «Диалог» города Белорецка с драматической балладой «Адрес для писем тот же» Галины Неволиной.

Победу в детской номинации одержал образцовый театр «Кулиска» Бижбулякского района, который показал спектакль «Память» по мотивам литературных произведений Ярослава Стельмаха.

Эти коллективы будут представлять республику на окружном фестивале.

Напомним, фестиваль «Театральное Приволжье» - общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду, расширения ее культурного кругозора, формирования нравственных ценностей и создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.