В Башкирии в театрах новогодние каникулы прошли с аншлагом

Как сообщила сотрудник ЦУР Галина Морозова, конец года ознаменовался для Башдрамы первым детским спектаклем с тифлокомментарием, когда то, что происходит на сцене, с помощью специального комментатора доносится до зрителей с ограничениями зрения.

В Уфимском театре «Нур» в новогодние праздники побывало почти 9 тысяч зрителей, театр ежедневно давал по четыре спектакля. 13 января театр покажет зрителям еще одно театрализованное представление.

Башопера в праздники приняла участие в проекте «Елка желаний» и исполнила желание пятилетней Евы Байгазиной из Нефтекамска. Ева вместе с папрой приехала в Уфу на спектакль «Щелкунчик». Пригласительный билет, куклу и другие приятные подарки ей вручил художественный руководитель театра Аскар Абдразаков. А сама Башопера в канун Нового года тоже получила подарок - новый автобус, на котором коллектив сможет ездить на гастроли.

Афишу на ближайшие месяцы можно найти на сайтах театров и на портале «Культурный мир Башкортостана» https://kulturarb.ru/ru/teatry