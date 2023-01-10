-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Сегодня, 13:41

В Башкирии в театрах новогодние каникулы прошли с аншлагом

Аншлаг в новогодние каникулы для театров Башкортостана – дело привычное. О премьерах и о том, чем продолжится театральная жизнь республики, рассказали в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» на телеканале БСТ.

В Башкирии в театрах новогодние каникулы прошли с аншлагом
В Башкирии в театрах новогодние каникулы прошли с аншлагом

Как сообщила сотрудник ЦУР Галина Морозова, конец года ознаменовался для Башдрамы первым детским спектаклем с тифлокомментарием, когда то, что происходит на сцене, с помощью специального комментатора доносится до зрителей с ограничениями зрения.

В Уфимском театре «Нур» в новогодние праздники побывало почти 9 тысяч зрителей, театр ежедневно давал по четыре спектакля. 13 января театр покажет зрителям еще одно театрализованное представление.

Башопера в праздники приняла участие в проекте «Елка желаний» и исполнила желание пятилетней Евы Байгазиной из Нефтекамска. Ева вместе с папрой приехала в Уфу на спектакль «Щелкунчик». Пригласительный билет, куклу и другие приятные подарки ей вручил художественный руководитель театра Аскар Абдразаков. А сама Башопера в канун Нового года тоже получила подарок - новый автобус, на котором коллектив сможет ездить на гастроли.

Афишу на ближайшие месяцы можно найти на сайтах театров и на портале «Культурный мир Башкортостана» https://kulturarb.ru/ru/teatry

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика