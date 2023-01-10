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В Башкирии продолжается приём заявок на участие в фестивале «Крещенские морозы»

С 19 по 21 января в Бирске пройдет XXVII Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы», сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Башкирии продолжается приём заявок на участие в фестивале «Крещенские морозы»
В Башкирии продолжается приём заявок на участие в фестивале «Крещенские морозы»

Первое творческое состязание, открывающее конкурсный сезон года в республике, направлено на выявление и поддержку молодых талантливых исполнителей и творческих коллективов. 

К участию в конкурсной программе приглашаются сольные исполнители эстрадной песни, вокальные ансамбли, хореографические коллективы и вокально-инструментальные коллективы. Им нужно подготовить на конкурс по два  произведения. В этом году расширены возрастные рамки для участников в номинации «Эстрадная песня» (от 16 до 40 лет). Возраст участников в номинации «Эстрадный танец» составляет от 14 до 35 лет, в номинации «Эстрадная музыка» - от 14 лет. Приветствуются номера патриотической направленности.

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы по эстрадному вокалу и хореографии. Фестиваль завершится Гала-концертом и церемонией награждения победителей.

Заявки на конкурс принимаются до 17 января на электронный адрес: [email protected][email protected]. Подробная информация по телефонам: 8 (347) 289-66-96, 8 (34784) 2-29-96, 8 (34784) 3-15-60

Организаторы - министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрация Бирского района.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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