В Уфе прошло первое заседание Совета по развитию культуры и искусства при главе Башкортостана

- Сегодня прозвучало много интересных идей, в том числе о том, как с помощью искусства воспитывать настоящих патриотов, - рассказал глава республики, -



Наши история, культура, нравственные ценности были и остаются для нас безусловной основой. Мы поддерживали и обязательно продолжим поддерживать творческие коллективы и работников сферы культуры, будем строить и ремонтировать дома культуры, создавать новые произведения искусства, востребованные у жителей республики и особенно у молодых людей.



Радий Хабиров сообщил и о новых мера поддержки: с 2023 года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали, которые стали их визитными карточками. Такие, как «Крещенские морозы» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском, «Туған тел» в Дюртюлинском, «Уяв» в Аургазинском районах.



По 10 млн рублей будет ежегодно выделяться башкирскому, русскому, татарскому театрам на новые масштабные постановки.



Планируется что Совет будет собираться два раза в год.

Фото из соцсетей.