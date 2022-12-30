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Культура
Вчера, 15:11

В Уфе прошло первое заседание Совета по развитию культуры и искусства при главе Башкортостана

Как сообщил в соцсетях Радий Хабиров, Совет по развитию культуры и искусства призван стать профессиональной экспертной площадкой для обсуждения новых идей и принятия важных решений для развития культуры в республике.

В Уфе прошло первое заседание Совета по развитию культуры и искусства при главе Башкортостана
В Уфе прошло первое заседание Совета по развитию культуры и искусства при главе Башкортостана

- Сегодня прозвучало много интересных идей, в том числе о том, как с помощью искусства воспитывать настоящих патриотов, - рассказал глава республики, -

Наши история, культура, нравственные ценности были и остаются для нас безусловной основой. Мы поддерживали и обязательно продолжим поддерживать творческие коллективы и работников сферы культуры, будем строить и ремонтировать дома культуры, создавать новые произведения искусства, востребованные у жителей республики и особенно у молодых людей.

Радий Хабиров сообщил и о новых мера поддержки: с 2023 года города и районы Башкортостана будут получать по 500 тысяч рублей на мероприятия и фестивали, которые стали их визитными карточками. Такие, как «Крещенские морозы» в Бирском районе, «Ҡомартҡы» в Абзелиловском, «Туған тел» в Дюртюлинском, «Уяв» в Аургазинском районах.

По 10 млн рублей будет ежегодно выделяться башкирскому, русскому, татарскому театрам на новые масштабные постановки.

Планируется что Совет будет собираться два раза в год. 

Фото из соцсетей.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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