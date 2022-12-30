-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Культура
Вчера, 15:33

В Башкирии учреждения культуры получили новые автобусы

Сегодня в Уфе руководитель администрации главы Башкортостана Максим Забелин вручил ключи от семи новых комфортабельных междугородных автобусов марки «НефАЗ» руководителям культурных учреждений республики, сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Башкирии учреждения культуры получили новые автобусы
В Башкирии учреждения культуры получили новые автобусы

Республика начала масштабную работу по обновлению автотранспорта учреждений культуры. Всего будет приобретено 94 автомобиля, в том числе семь «НефАЗов», 37 микроавтобусов марки «Газель», в том числе 19 — пассажирских, 18 — грузовых и 50 легковых автомобилей марки «Лада».  Общая сумма выделенных средств на закупку автомобилей составляет 532 млн рублей.

В ряде учреждений культуры и искусств вопрос обновления транспортных средств стоит особенно. 

- Наши театры и художественные коллективы пользуются любовью зрителей не только в Башкортостане, но и далеко за ее пределами. Нам важно, чтобы артисты выезжали на гастроли в комфортных и безопасных условиях. Автомобили для учреждений культуры приобретаются правительством республики по поручению главы Башкортостана, — отметил Максим Забелин.

ключи от новых автобусов получили руководители Башкирской государственной филармонии, Башкирского государственного театра оперы и балеты, Салаватского башдрамтеатра, Нефтекамской госфилармонии, Сибайского башдрамтеатра, Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения. 

В этом году творческие коллективы дали 3092 гастрольных спектакля и концерта,  проехав более 900 тысяч километров. Только Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова за прошедший год выступил в 50 городах России, пяти зарубежных странах. 

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика