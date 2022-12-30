В Башкирии учреждения культуры получили новые автобусы

Республика начала масштабную работу по обновлению автотранспорта учреждений культуры. Всего будет приобретено 94 автомобиля, в том числе семь «НефАЗов», 37 микроавтобусов марки «Газель», в том числе 19 — пассажирских, 18 — грузовых и 50 легковых автомобилей марки «Лада». Общая сумма выделенных средств на закупку автомобилей составляет 532 млн рублей.

В ряде учреждений культуры и искусств вопрос обновления транспортных средств стоит особенно.

- Наши театры и художественные коллективы пользуются любовью зрителей не только в Башкортостане, но и далеко за ее пределами. Нам важно, чтобы артисты выезжали на гастроли в комфортных и безопасных условиях. Автомобили для учреждений культуры приобретаются правительством республики по поручению главы Башкортостана, — отметил Максим Забелин.

ключи от новых автобусов получили руководители Башкирской государственной филармонии, Башкирского государственного театра оперы и балеты, Салаватского башдрамтеатра, Нефтекамской госфилармонии, Сибайского башдрамтеатра, Стерлитамакского государственного концертно-театрального объединения.

В этом году творческие коллективы дали 3092 гастрольных спектакля и концерта, проехав более 900 тысяч километров. Только Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова за прошедший год выступил в 50 городах России, пяти зарубежных странах.

Фото пресс-службы минкульта РБ.