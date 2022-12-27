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В Башкирии пройдут «Каникулы на земле Урал-батыра»

С 1 по 7 января ребята и взрослые смогут поучаствовать в праздничных забавах, которые приготовили для них сотрудники музейного комплекса "Шульган-таш".

В Башкирии пройдут «Каникулы на земле Урал-батыра»
В Башкирии пройдут «Каникулы на земле Урал-батыра»

Во время "Каникул на земле Урал-батыра" гости научатся создавать краску из охры и рисовать ей на стенах подобно древним людям, поучаствуют в викторинах, квестах и смастерят елочные игрушки. 4 января пройдет праздничная программа "Снежное царство Шульган-Таша": на улице около музея состоятся спортивный марафон, состязания по стрельбе из лука и конкурс валенок.

В вечернее время в музее булуд показывать художественные фильмы, созданные башкирскими режиссерами: "Сестренка", "Из Уфы с любовью", "Семья года" и другие.

С подробной программой можно ознакомиться на странице историко-культурного музея-заповедника «Пещера Шульган-Таш» в ВК.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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