В Уфе завершился Зимний фестиваль симфонического оркестра

Концерт стал ярким событием в музыкальной истории уходящего года. В память о народном артисте Башкортостана Тагире Камалове прозвучали Симфония №3 Александра Скрябина, Концерт для альта с оркестром Андрея Эшпая и Концерт для скрипки с оркестром Сэмюэла Барбера. Солистами выступили музыканты, которые стояли у истоков развития оркестра и начинали свой творческий путь вместе с маэстро: народная артистка Республики Башкортостан Айгуль Муратова (альт) и заслуженная артистка Республики Башкортостан Светлана Воронина (скрипка). Проникновенная музыка, блестяще исполненная оркестром под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова, была как будто пронизана светлой памятью музыкантов о маэстро, который более тридцати лет назад сумел воплотить идею о создании творческого коллектива, нацеленного на развитие высокой академической музыки Башкортостана.

Перед началом концерта Дмитрий Крюков рассказал о деятельности Тагира Камалова. А то, как дирижер НСО рассказывает о произведениях, которые оркестр представляет зрителю, это особый жанр, очень полюбившийся слушателям и помогающий им глубже проникнуть в музыку. IV Зимний фестиваль стал по-настоящему беспрецедентным событием: десять концертов, приуроченных к 150-летию Александра Скрябина, дали возможность прикоснуться к его произведениям тысячам слушателей не только в Башкортостане, но и в соседнем Татарстане.

Участниками фестиваля стали знаменитые солисты, лауреаты международных конкурсов Петр Лаул (фортепиано, Санкт-Петербург), Андрей Баранов (скрипка, Швейцария) и Николай Кузнецов (фортепиано, Москвва). Их игру жители Уфы смогли услышать благодаря партнерству Госоркестра Башкортостана и Московской государственной академической филармонии в рамках программы министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны».

Генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин отметил: «С каждым годом концертов, программ, городов в орбите фестиваля становится все больше. Завершающий концерт стал музыкальным приношением маэстро Камалову и от лица тех музыкантов, которые во многом обязаны ему своим профессиональным ростом, карьерой в этом коллективе. Отмечу, что на концертах фестиваля было очень много новых зрителей, которые теперь вместе с теми, кто с нами уже очень давно, составляют прекрасное сообщество ценителей высокой музыки. Желаю нашим слушателям непрекращающегося стремления оставаться в мире высокого искусства музыки, потому что только музыка способна зарядить нас на по-настоящему прекрасные дела и поступки».

Фото пресс-службы НСО РБ.