В Уфе создан сайт, посвященный Рами Гарипову

В базе цифрового ресурса https://ramigaripov.ru/ планируется собрать творческое наследие башкирского классика. На сайте будут размещены переводы, рукописи, газетные статьи и рисунки классика, письма и воспоминания современников о нем.

Сайт создан к 90-летию народного поэта Региональной общественной организацией «Общество краеведов Республики Башкортостан» на грант главы РБ при поддержке Фонда содействию гражданскому обществу. Партнеры проекта - Фонд башкирского языка и Национальная библиотеки им. Заки Валиди. В работе над сайтом непосредственное участие принимали дети поэта – Гульнара и Азамат Гариповы.

Цифровой ресурс станет наиболее полным виртуальным хранилищем творческого наследия и биографии Рами Гарипова. Ожидается, что ресурс будет интересен широкому кругу пользователей интернета. Материалами смогут воспользоваться ученые-литературоведы, преподаватели, переводчики.

- Нам повезло, что дети поэта тщательно хранят архив с рукописями отца. В поиске информации мы также обращались в архив Союза писателей РБ, изучали фонды Национальной библиотеки им.Валиди. В архивах телевидения и радио искали аудио и видеозаписи выступлений поэта, записей программ о нем, - рассказывает главный редактор сайта, кандидат филологических наук Гульсасак Саламатова. - Некоторые материалы из архива Рами Гарипова на цифровых страницах его сайта увидят свет впервые. Среди них - рассказы Ивана Франко в переводе Рами Гарипова на башкирский язык, до этого они публиковались лишь частично.

Материалы сайта прольют свет на биографию поэта. К примеру, принято считать, что первой публикацией Рами Гарипова в периодической печати было стихотворение «Ленин» в журнале «Әҙәби Башҡортостан» в 1950 году. При детальном изучении биографии создателями ресурса была обнаружена более ранняя публикация - 1949 года, в газете «Ҡыҙыл Башкортостан». Юный поэт повествует в нем о своем желании стать летчиком.

Ресурс уже доступен, однако работа над его наполнением продолжается.

- В 1977 году, после смерти классика, комиссия Союза писателей РБ по увековечиванию памяти поэта напечатала объявление о сборе информации о Рами Гарипове. Они просили прислать фотографии, телеграммы, письма, открытки, рукописи – все, что могло храниться у друзей, знакомых, родственников. Это объявление актуально и сегодня. В семейных альбомах его одноклассников и одногруппников могут быть общие фотографии с ним. Возможно, он кому-то дарил свои рисунки или писал письма. К тому же, у многих поэтов есть привычка оставлять стихи там, где они рождаются. К примеру, творчество Шаехзады Бабича собиралось по всему историческому Башкортостану. - рассказывает Гульсасак Саламатова, - Запуск сайта – только начало нашей общей деятельности по увековечиванию имени Рами Гарипова.

Фото из открытого источника.