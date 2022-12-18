Семья Кулагиных из Бирска вышла в финал шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной»

По условию организаторов конкурса выбранная песня должна была сыграть в жизни кого-то из участников решающую роль. Но почему солисты выбрали эту песню, да и выбирали ли, осталось секретом. Так или иначе, член жюри, актриса Карина Андоленко, «разбирая» исполнение, сказала запевале: «Как-то совсем не похоже, Валентина Петровна, что вы одиноки»…

Слова всех членов жюри звучали сегодня в превосходной степени: Евгений Дроздов: «Это пела сама природа», Валентина Талызина: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», Жан Милимеров: «Это было искренне и проникновенно».

И как итог после голосования – ансамбль Кулагиных выходит в финал песенного шоу Первого канала! Ведущий Валдис Пельш заметил по окончании сегодняшнего конкурса: «Финал будет не простым, организаторы готовят сложные испытания для вокалистов». Всем «болельщикам» остается только верить, что земляки не подведут и победа будет за ними.

Справка

Всероссийский проект «Поем на кухне всей страной». Это музыкальное шоу о талантливых людях со всех уголков России. Участниками шоу застольных песен становятся команды, состоящие из непрофессиональных исполнителей (семьи, родственники, друзья, коллективы различных предприятий и местных ДК) и ранее не участвовавшие в музыкальных проектах на федеральных каналах.

Фото – скриншот видео.