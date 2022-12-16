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Культура
Вчера, 16:52

Фэнтези на основе башкирских легенд стало финалистом российской литературной премии

Роман уфимского автора Асии Арслановой «Аул» вошел шорт-лист конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру», сообщает пресс-служба минкульта РБ.

Фэнтези на основе башкирских легенд стало финалистом российской литературной премии
Фэнтези на основе башкирских легенд стало финалистом российской литературной премии

Экспертное жюри отметило произведение как мощный и интересный дебют.

- Честно сказать, я не ожидала таких жарких батальных сцен во время обсуждений. Но все же мы выбрали лучших, и в финале, наряду с ожидаемыми известными именами, заслуженно прозвучали новые. А лично для меня главным событием сезона и большой радостью стал сильный и яркий текст автора из Башкортостана Асии Арслановой, - отметила эксперт, критик и редактор Алена Васнецова.

Действие романа «Аул» происходит в конце XIX века. Мальчик из русской деревни едет со своим отцом в край башкирцев в поисках плодородной земли. После несчастья в дороге, он попадет в крохотный аул, где разворачивается своя страшная сказка. Девушки после посиделок-аулак засыпают вечным сном, нечисть из чащи выходит на охоту, а дочь пастуха оборачивается в шурале.        

- Моя история во многом опирается на башкирские легенды. Одну из них жители региона хорошо знают по детской считалке:

«Мы ли были, мы ли, мы ли, девушек двенадцать были, в поле собираться стали, в погреб влезли, масла взяли, а к рассвету все пропали». Много в «Ауле» и отсылок к истории и литературе республики. В 2023 году роман опубликует московское издательство. Изображения для книги с большим вниманием к башкирской культуре готовит художница Анастасия Николаева, ­- рассказала Асия Арсланова.

Всероссийский конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» — крупнейший в России. В 2022 году на рассмотрение экспертного совета поступило 642 текста от 431 автора из 18 стран.  

Фото пресс-службы минкульта РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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