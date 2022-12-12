В Уфе покажут работы победителей конкурса мастеров национального костюма «Тамға»

Выставка проводится в рамках мероприятий Года культурного наследия народов России и приурочена к Дню башкирского языка.

Проект «Тамға» традиционно по итогам конкурса показывает лучшие работы в залах Национального музея Республики Башкортостан. В этом году на выставке можно будет увидеть яркие работы ювелиров, художников по костюмам, дизайнеров и стилистов из Уфы, Москвы, Ишимбая, Учалов, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей, Абзелиловского, Бурзянского, Белокатайского, Дуванского, Зианчуринского, Кармаскалинского, Мечетлинского, Нуримановского, Учалинского районов Башкортостана.

- Экспозиция воссоздает характерные образы башкир разных эпох. Посетитель увидит как реконструированные исторические костюмы, так и современные коллекции дизайнеров на основе традиционной национальной одежды. Также будет возможность пообщаться с мастерами, членами жюри, известными этнографами, художниками и дизайнерами. Мы надеемся, что на выставку придут люди разных поколений, национальностей и смогут прикоснуться к истории башкир. Ведь костюм - отражение истории народа, - отметили организаторы выставки.

Выставка продлится до середины января. В рамках открытия экспозиции состоятся мастер-классы от лауреатов конкурса «Тамға». Торжественное открытие выставки в 15:00.



