Как в Уфе и республике отметят День башкирского языка

- 14 декабря в Уфе начнется с возложения цветов к памятнику М. Акмуллы на площади перед педуниверситетом, носящим его имя, - рассказал спикер.

В этот же день студентам вручат свидетельства на именную стипендию. Ильнур Мухьянов напомнил, что Акмуллинская стипендия была учреждена в 2006 году, с тех пор ее получили около 255 человек.

Улицы столицы Башкирии в этот день украсят баннеры с цитатами известных башкирских писателей и поэтов. На фудкортах четырех торговых центров («Центральный», «Ультра», «Планета», «Семья») с 13.00 до 14.00 пройдет флешмоб «Шиғри аш» (6+), в котором примут участие актеры, студенты, школьники и блогеры. А в 18.00 в ТРЦ «Мега» состоится концерт-акция «Туған телем – башкорт теле» (12+).

Одной из центральных площадок праздника станет Национальный музей РБ. Здесь в 15.00 откроется выставка III Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға» (6+). Победители конкурса представят 50 своих работ. А полюбоваться национальными костюмами можно будет вплоть до 7 января 2023 года. Время работы выставки — с 11.00 до 18.00. Аутентичные костюмы башкир в формате видеопрезентации можно будет увидеть и в региональных филиалах Дома дружбы народов.

Всемирный Курултай башкир в этот день подведет итоги Года башкирской культуры и духовного наследия в РБ, завершит который «Ижади майҙан» (12+). Он пройдет на пяти культурно-образовательных площадках ГКЗ «Башкортостан» с 15.30 до 18.30. Кстати, этот проект в течение года реализовывался во всех городах и районах республики. Его участниками стали около трех тысяч человек. А наиболее масштабно он прошел в Салавате и Дуванском районе.

Здесь же, в ГКЗ «Башкортостан», в 19.00 начнется большой гала-концерт межрегионального поэтического конкурса «Минен Рәми» (12+), который проводился Фондом по сохранению и развитию башкирского языка. В нем приняли участие 800 человек, а имена финалистов станут известны в этот вечер.

В школах Башкирии 14 декабря пройдет единый урок башкирского языка «Башҡорт телен яратам», а в БГПУ в онлайн-формате состоятся Международная просветительская акция «Акмуллинский диктант» и республиканский конкурс «Слово Акмуллы». Издательство «Китап» проведет День автографа и презентацию детских книг.

Заметным событием дня станет премьера спектакля «Акмулла» (6+), поставленного на сцене Национального молодежного театра. Представление начнется в 19.00.

Всего же в Уфе 14 декабря запланировано более 50 образовательных и культурных событий. Как добавил Ильнур Мухьянов, в этом году мероприятия, посвященные Дню башкирского языка, пройдут в шести регионах России.