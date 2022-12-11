Легендарные «Дороги» вывезли семью Кулагиных из Бирска в следующий этап шоу Первого канала

В этот раз обязательным условием конкурса было исполнение песни под аккомпанемент гитары. Под звуки семиструнной проникновенно, без аффектации, лирично спел женский семейный коллектив солдатскую, пусть и написанную после войны, песню. Своим исполнением Кулагины опять растопили сердца жюри.

Актриса Карина Андоленко сказала: «Вы забрали нас с собой. Мы были вместе на этой дороге. И расставаться с вами не хотелось, а хотелось продолжить путь». Актер Андрей Леонов заявил «Знаменитая до боли песня в вашем исполнении обрела новое звучание, наполнила слова новым смыслом».

По окончании сегодняшнего этапа жюри вынесло свой вердикт: ансамбль семьи Кулагиных идет дальше – в предфинальный этап российского песенного конкурса.

Справка

Всероссийский проект «Поем на кухне всей страной» – это музыкальное шоу о талантливых людях со всех уголков России. Участниками шоу застольных песен становятся команды, состоящие из непрофессиональных исполнителей (семьи, родственники, друзья, коллективы различных предприятий и местных ДК) и ранее не участвовавшие в музыкальных проектах на федеральных каналах.

Фото – скриншот видео.