В Уфе в ТЦ «Мега» пройдёт праздник, посвященный Дню башкирского языка

На несколько часов «Мега» превратится в гигантскую башкирскую азбуку, популярные артисты и музыканты выступят в роли наставников и помогут жителям и гостям столицы вспомнить и выучить буквы и слова на башкирском языке.

В программе участвуют артисты Башгосфилармонии им. Х. Ахметова: Азамат Тимеров, Римма Амангильдина, Сайда Ильясова, Алия Искужина, Артур Шарипов, Дамир Таипов, студия «Тамыр», Гульшат Гирфанова, Айтуган Аиткулов, Ришат Рахимов.

В программе предусмотрены розыгрыши подарков и интерактивы, фотосессия, выступления Национального оркестра народных инструментов, этно–проекта «Зайнетдин», оркестра «Бишбармак».



