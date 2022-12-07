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В Уфе в ТЦ «Мега» пройдёт праздник, посвященный Дню башкирского языка

14 декабря c 18:00 до 21:00 на площадке торгового центра «Мега. Уфа» состоится концерт (6+), посвященный празднованию Дня башкирского языка , сообщает пресс-служба минкульта РБ. 

В Уфе в ТЦ «Мега» пройдёт праздник, посвященный Дню башкирского языка
В Уфе в ТЦ «Мега» пройдёт праздник, посвященный Дню башкирского языка

На несколько часов «Мега» превратится в гигантскую башкирскую азбуку, популярные артисты и музыканты выступят в роли наставников и помогут жителям и гостям столицы вспомнить и выучить буквы и слова на башкирском языке.

В программе участвуют артисты Башгосфилармонии им. Х. Ахметова: Азамат Тимеров, Римма Амангильдина, Сайда Ильясова, Алия Искужина, Артур Шарипов, Дамир Таипов, студия «Тамыр», Гульшат Гирфанова, Айтуган Аиткулов, Ришат Рахимов.

В программе предусмотрены розыгрыши подарков и интерактивы, фотосессия, выступления Национального оркестра народных инструментов, этно–проекта  «Зайнетдин», оркестра «Бишбармак». 

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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