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Культура
Вчера, 15:49

В Уфе начались мастер-классы для слушателей Академии Аскара Абдразакова

В Башопере стартовали мастер-классы проекта «Академия вокального искусства Аскара Абдразакова», сообщает пресс-служба театра.

В Уфе начались мастер-классы для слушателей Академии Аскара Абдразакова
В Уфе начались мастер-классы для слушателей Академии Аскара Абдразакова

В них принимают участие 12 студентов и недавних выпускников профессиональных образовательных учреждений по основным направлениям вокального искусства из Уфы, Сибая и Октябрьского. Их ждут занятия по вокальному мастерству и сценическому движению, навыкам работы с концертмейстером.

Своим мастерством со слушателями академии поделятся художественный руководитель Башоперы Аскар Абдразаков, главный дирижёр театра Артём Макаров, солистки оперной труппы Лариса Ахметова и Эльвира Фатыхова и профессор кафедры вокального искусства и кафедры эстрадного джазового исполнительства и звукорежиссуры Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Идрис Газиев.

Финалом проекта станет отчётный концерт на сцене Башоперы, где слушатели академии выступят вместе с ведущими мастерами оперного искусства. Также предполагается серия выездных концертов по городам и районам республики. Проект реализуется благотворительным фондом «Наше будущее» совместно с Башкирским театром оперы и балета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Республики Башкортостан.

Фото пресс-службы Башоперы.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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