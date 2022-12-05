В Уфе в Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Акмулла»

Спектакль предлагает зрителю по-новому взглянуть на «Наставления» Акмуллы - насихаты, кубаиры, стихи, а также образцы творчества поэтов конца 19-начала 20 веков.

- Основная аудитория Национального молодежного театра – подростки и молодежь. Несмотря на серьезность и историчность Акмуллы, как личности, мы остаемся верны основной направленности театра и раскрываем образ поэта-просветителя прежде всего для нашей молодежи, - рассказывает режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной молодёжной премии РБ им. Ш. Бабича Рустем Хакимов.

Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом текста на русский язык.

Фото из открытого источника.