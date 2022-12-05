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Вчера, 16:29

В Уфе в Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Акмулла»

14 декабря в Национальном молодежном театре РБ состоится премьера спектакля «Акмулла» (6+), приуроченная к 190-летию поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы и Дню башкирского языка, сообщает пресс-служба театра.

В Уфе в Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Акмулла»
В Уфе в Молодёжном театре состоится премьера спектакля «Акмулла»

Спектакль предлагает зрителю по-новому взглянуть на «Наставления» Акмуллы - насихаты, кубаиры, стихи, а также образцы творчества поэтов конца 19-начала 20 веков.
- Основная аудитория Национального молодежного театра – подростки и молодежь. Несмотря на серьезность и историчность Акмуллы, как личности, мы остаемся верны основной направленности театра и раскрываем образ поэта-просветителя прежде всего для нашей молодежи, - рассказывает режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств РБ, лауреат Государственной молодёжной премии РБ им. Ш. Бабича Рустем Хакимов.

Спектакль идет на башкирском языке с синхронным переводом текста на русский язык.

Фото из открытого источника.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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