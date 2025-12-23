В Уфе пройдёт бесплатный киносеанс

Кинолента, действие которой разворачивается в заснеженном Санкт-Петербурге XIX века, рассказывает историю о любви, чуде и отваге. Это история встречи двух молодых людей из разных социальных слоев: талантливого самоучки на быстрых коньках и девушки из высшего общества. Фильм — о преодолении предрассудков и ледяных преград на пути к счастью.



Организаторы мероприятия отмечают, что выбор фильма созвучен уфимской зимней атмосфере.

«Как и Петербург в фильме, Уфа раскинулась на берегу великой реки. Наша зима с ее искрящимся инеем, узорчатыми окнами и бескрайними ледовыми просторами — это время, когда особенно верится в сказку. «Серебряные коньки» — красивая метафора о том, что даже в самый лютый холод можно найти в сердце тепло и смелость для достижения своей мечты», — подчеркивают в центре «Аждаха».



Кинопоказ состоится в Центре искусства «Аждаха» 24 октября в 19.00. Вход свободный.

Фото: Альберт Загиров.