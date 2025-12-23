-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Кино
23 Декабря , 18:33

В Уфе пройдёт бесплатный киносеанс

Центр искусства «Аждаха» приглашает уфимцев на бесплатный предновогодний кинопоказ фильма «Серебряные коньки» (16+).

В Уфе пройдёт бесплатный киносеанс
В Уфе пройдёт бесплатный киносеанс

Кинолента, действие которой разворачивается в заснеженном Санкт-Петербурге XIX века, рассказывает историю о любви, чуде и отваге. Это история встречи двух молодых людей из разных социальных слоев: талантливого самоучки на быстрых коньках и девушки из высшего общества. Фильм — о преодолении предрассудков и ледяных преград на пути к счастью.

Организаторы мероприятия отмечают, что выбор фильма созвучен уфимской зимней атмосфере.

«Как и Петербург в фильме, Уфа раскинулась на берегу великой реки. Наша зима с ее искрящимся инеем, узорчатыми окнами и бескрайними ледовыми просторами — это время, когда особенно верится в сказку. «Серебряные коньки» — красивая метафора о том, что даже в самый лютый холод можно найти в сердце тепло и смелость для достижения своей мечты», — подчеркивают в центре «Аждаха».

Кинопоказ состоится в Центре искусства «Аждаха» 24 октября в 19.00. Вход свободный.

Фото: Альберт Загиров.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru