В Уфе завершились съёмки новогодней комедии с известными российскими актёрами

Фильм рассказывает историю о любви, которая становится самым неожиданным и вкусным блюдом на новогоднем столе. Лина, талантливая, но неуверенная в себе повар-сирота, устраивается домашним кулинаром к успешному предпринимателю Вадиму, который готовится сделать предложение своей девушке. Однако встреча с Линой меняет все его планы. Ревнивая невеста идет на подлость, чтобы избавиться от соперницы, но эта интрига заставляет героев понять, что по-настоящему важно в жизни.

«"Новогодний рецепт" — это история о том, что счастье часто приходит туда, где его совсем не ждут. Через легкий жанр ромкома мы говорим о простых, но вечных ценностях: искренности, семейном тепле и смелости быть собой. Наша команда вложила в проект много души, чтобы создать идеальное новогоднее настроение», — поделилась генеральный продюсер фильма Катрина Душанбаева. Она также сообщила, что после премьеры картина отправится на российские и международные кинофестивали.

В картине занят яркий актерский ансамбль. Главные роли исполнили известные артисты Михаил Богдасаров и Никита Паршин, а также восходящие звезды уфимской сцены Гульфия Байрамгулова и Айдар Авдияров. В фильме также снимались Алсу Гильмутдинова, Анастасия Семёнова, Ясмина Имангулова, Ляйсан Гаррапова и другие.

Над проектом работала полностью местная творческая команда. Режиссером выступила Гульназ Бесареева, автором сценария — Айгуль Утяганова, оператором — Рустем Гайсин. Отдельный колорит созданию образа главной героини добавили уникальные украшения, арендованные ювелирным салоном, — бриллиантовое колье стоимостью около 2,4 млн рублей и кольцо с бриллиантом стоимостью около 2,6 млн.

Фото: Юлия СИВОКОНЬ.