Осеннее небо Башкирии: когда и как наблюдать метеорные потоки

Что такое метеорный поток?

По словам эксперта, метеорный поток — это множество мелких частиц, оставленных кометами. Когда комета приближается к Солнцу, лед испаряется, освобождая пыль и твердые частицы. Они распределяются вдоль орбиты кометы, и Земля, двигаясь вокруг Солнца, ежегодно пересекает эти скопления. На огромной скорости частицы влетают в атмосферу, нагреваются и разрушаются, вызывая свечение — метеор. Большинство частиц размером с песчинку, но из-за высокой скорости выделяется достаточно энергии для яркого следа. Происходит это на высотах 80–120 км. С настоящими звездами явление никак не связано.

Три потока — три характера

Дракониды (пик 8–9 октября) — один из самых непредсказуемых потоков. Метеоры движутся относительно медленно, около 20 км/с. Обычно их несколько в час, но в отдельные годы случались метеорные штормы. В 2026 году высокой активности не ожидается. Особенность Драконид в том, что их удобнее наблюдать вечером, а не под утро. Для жителей Уфы это особенно интересно: созвездие Дракона находится в северной части неба и не заходит за горизонт. Лучшее время — вечер 8 октября. Луна практически не помешает.

Ориониды (пик 21–22 октября) — «дети» кометы Галлея. Это очень быстрые метеоры, входящие в атмосферу со скоростью около 66 км/с, нередко оставляющие светящиеся следы. При хороших условиях интенсивность достигает 20 метеоров в час. Наблюдать их лучше во второй половине ночи, когда созвездие Ориона поднимается выше. В 2026 году яркая Луна осложнит наблюдения. В Уфе в ночь с 21 на 22 октября она зайдет примерно в 2.47, поэтому наиболее благоприятное время — после трех часов ночи и до рассвета.

Тауриды (максимумы в ноябре) — сравнительно медленные метеоры, среди которых иногда встречаются особенно яркие болиды. Поток состоит из двух ветвей: Южные Тауриды (максимум 4–5 ноября) и Северные Тауриды (11–12 ноября). Массового звездного дождя они не дают — обычно несколько метеоров в час, но отдельные яркие вспышки очень зрелищны.

Как наблюдать?

Яркость метеора зависит от массы частицы и скорости ее движения. Крупные частицы создают особенно яркие вспышки, иногда распадаются на фрагменты. Главный враг наблюдателя — городская засветка. В самой Уфе можно увидеть лишь наиболее яркие метеоры, но для полноценного наблюдения лучше выехать за город на несколько десятков километров. Важно выбрать открытую площадку вдали от освещенных трасс и населенных пунктов. Чем темнее небо, тем больше слабых метеоров удастся заметить. Также мешают облачность и яркая Луна.

Если мысленно продолжить траектории метеоров одного потока назад, они пересекутся в радианте. Это эффект перспективы: в действительности частицы движутся почти параллельно. Поэтому необязательно смотреть прямо на радиант — лучше охватывать взглядом как можно большую часть неба.

Специальное оборудование не нужно: телескоп только помешает, сужая поле зрения. Лучше смотреть невооруженным глазом, расположившись в шезлонге или на коврике. Перед наблюдениями желательно 20 минут провести в темноте, чтобы глаза адаптировались. Не стоит постоянно смотреть на экран телефона. Помните: 20 метеоров в час — это расчет для идеальных условий, когда радиант в зените. На практике видно меньше.

Фотоохота на «звезду»

Даже обычный смартфон с хорошим ночным режимом может справиться, если повезет с ярким метеором. Но лучше использовать камеру с ручными настройками. Штатив обязателен: при длительной выдержке любая вибрация смажет изображение. В режиме Pro попробуйте выдержку 10–20 секунд, подберите ISO и установите фокус на бесконечность. Используйте широкоугольную камеру и делайте серию снимков — заранее неизвестно, где появится метеор. И не забывайте о погоде: осенние ночи в Башкирии холодные, запаситесь теплой одеждой и горячим чаем.

Наука и эстетика

Наблюдения метеорных потоков имеют не только эстетическую, но и научную ценность. По изменению активности астрономы изучают распределение вещества вдоль орбит комет. Любители тоже могут внести вклад: систематические наблюдения помогают уточнять характеристики потоков и отслеживать их изменения год от года.

Фото: пресс-служба УУНиТ.