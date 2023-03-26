В Башкирии прошли соревнования по рыбатлону

В каждой из команд, приехавших в "Павловской парк" на водохранилище рядом с Павловкой, было по два человека. Принцип соревнований – эстафетный. Зимой он выглядят так. Тот, кто поймал любую рыбу из лунки, передает эстафету соратнику по команде, который на лыжах бежит круг в 1,5 километра. И вновь возвращает эстафетную палочку рыбаку. Такая процедура повторяется два раза.

Соревнование по рыбатлону давно стало популярным в России, в том числе и в Башкирии. На этот раз на Павловское водохранилище для участия в Кубке главы Нуримановского района приехало несколько десятков мастеров ловли и лыжного бега. Среди которых, кстати, было немало семейных и родственных пар. Организаторы не поскупились на призы, победители получили углошлифовальную машину, казан для плова, карманную пилу и многие другие полезные в хозяйстве вещи.

Фото: пресс-служба Нуримановского района.