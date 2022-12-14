Конкурс: «Без кота и жизнь не та. Без кота дом сирота»

О котах можно говорить бесконечно. Но чтобы быть краткими, перейдем к делу: мы объявляем конкурс на странице газеты «ВКонтакте» на лучший короткий рассказ о своем коте или кошке. О том, что привнесли они в вашу жизнь, а вы – в их. Приветствоваться будут рассказы о спасении животных. А, может, и о том, как «хвостики» спасли вас. Ну как минимум от одиночества. А как максимум – это вы сами расскажете.

Лучшие заметки будут опубликованы на страницах «Республики Башкортостан» перед Новым годом. Победителей ждут призы. И не забудьте приложить фото ваших любимцев. И не забудьте спасти кота. Никогда не поздно стать кому-нибудь другом…

Присылайте свои рассказы об «усатых-полосатых» на нашу страницу https://vk.com/clubrbgaz