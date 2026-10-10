В Уфе стела и мечеть засияли праздничными огоньками

В Уфе завершаются работы по установке и отладке новой системы освещения у стелы «Уфа – город трудовой доблести», сообщает «Уфагорсвет».

У стелы установили новые торшеры, они изготовлены в мастерских «Уфагорсвета». Их особенностью стала идущая по кромке опоры светодиодная лента, формирующая концентрированный световой поток, сообщили на предприятии.

Протестировали новую цветную подсветку и в строящейся мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Собор стал еще заметнее в ночном городе. Глава Башкирии назвал подсветку мечети «еще одним важным делом», побывав у мечети вчера поздним вечером.

Фото предоставлено пресс-службой «Уфагорсвет».

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