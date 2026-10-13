Под Уфой появится этнотуристическая зона

Объем вложений в проект предполагается порядка 461 млн рублей. Проект призван познакомить жителей и гостей региона с его культурой и традициями.

Глава администрации Уфимского района Николай Ельников подчеркнул, что инициатива принадлежит жителям.

— Я с радостью поддержал их стремление создать на родной земле центр, который будет знакомить всех с нашей уникальной культурой, — говорит он. — В настоящее время мы ищем потенциальных инвесторов, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Уверен, что он станет важным шагом в развитии района и привлечет внимание не только жителей Башкортостана, но и туристов со всей России.

Как отметили в администрации, с 2023 года в деревне Шамонино проводится фестиваль народной культуры «Алтын ук», который ежегодно собирает все больше участников. Теперь в планах создание постоянной площадки, где каждый сможет погрузиться в атмосферу башкирской культуры.

— В этнотуристической зоне предлагается объединить несколько ключевых объектов: этнокультурный парк, глэмпинг-парк, спортивную зону, а также дворец культуры с рестораном и вечерний амфитеатр. Основные вопросы уже проработаны: подобрана площадка, проанализирован рынок и трудовые ресурсы, просчитаны финансовые показатели. Кроме того, с нашей помощью инвестор сможет претендовать на господдержку — земельный участок в аренду без торгов, налоговые льготы и грант на развитие туристской инфраструктуры, — сказал гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Фото: пресс-служба Корпорации развития РБ.