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Экономика
13 Октября , 07:44

Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства

В честь прошедшего недавно Дня работников леса и 60-летия со дня образования Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве вручил государственные награды работникам лесного хозяйства.

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Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйстваГлава Башкирии наградил работников лесного хозяйства
Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства

Медалью «От благодарного народа Башкортостана» наградили заместителя директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинову.

Почётные звания «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан» получили участковый по Белебеевскому и Туймазинскому лесничествам Сергей Антошкин, ведущий специалист‑эксперт Белебеевского межрайонного территориального отдела минлесхоза Республики Башкортостан Динар Залилов, начальник отдела по Белорецкому лесничеству управления лесничествами Азамат Исмагилов; участковый лесничий по Абзелиловскому лесничеству Ахтям Файзуллин.

Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов отметил, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов», в отрасль было привлечено более миллиарда рублей, закуплено свыше 1100 единиц техники, площадь лесных пожаров сокращена в восемь раз, в два раза снижены объемы незаконных рубок. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году привлечено еще 278 миллионов рублей.

Фото: скриншот видеотрансляции; пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства
Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства
Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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