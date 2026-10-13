Глава Башкирии наградил работников лесного хозяйства

Медалью «От благодарного народа Башкортостана» наградили заместителя директора Туймазинского лесхоза Алсу Назмутдинову.

Почётные звания «Заслуженный лесовод Республики Башкортостан» получили участковый по Белебеевскому и Туймазинскому лесничествам Сергей Антошкин, ведущий специалист‑эксперт Белебеевского межрайонного территориального отдела минлесхоза Республики Башкортостан Динар Залилов, начальник отдела по Белорецкому лесничеству управления лесничествами Азамат Исмагилов; участковый лесничий по Абзелиловскому лесничеству Ахтям Файзуллин.

Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов отметил, что благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов», в отрасль было привлечено более миллиарда рублей, закуплено свыше 1100 единиц техники, площадь лесных пожаров сокращена в восемь раз, в два раза снижены объемы незаконных рубок. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году привлечено еще 278 миллионов рублей.

Фото: скриншот видеотрансляции; пресс-служба Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан.