В Уфе построили логистический центр

Благодаря господдержке в Демском районе Уфы завершили строительно-монтажные работы оптово-распределительного центра, сообщает пресс-служба правительства РБ. Объект общей площадью 28,4 тысычи квадратных метров расположен на улице Новороссийской. Открытие запланировано на четвертый квартал 2026 года.

— Общий объем инвестиций в данный проект превысил два миллиарда рублей, — отметил подчеркнул министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Реализация объекта окажет положительное влияние на рынок труда региона. Социальный эффект выразится в создании 25 новых рабочих мест.

Проект включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики. В 2023 году в качестве господдержки инвестору был предоставлен в аренду земельный участок без торгов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.