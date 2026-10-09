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Экономика
9 Октября , 04:30

В Доме республики обсудили подготовку Уфы к саммиту ШОС-2028

Глава Башкирии Радий Хабиров провел рабочее совещание, посвященное подготовке к проведению в Уфе саммита Шанхайской организации сотрудничества. Столица республики примет международный форум в 2028 году.

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пресс-служба главы РБпресс-служба главы РБ
Фото:пресс-служба главы РБ

В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы организационного характера. Участники встречи обсудили формирование структуры управления подготовкой, определение основных направлений работы и выбор площадок, которые примут делегации глав государств. Отдельное внимание уделили разработке насыщенной событийной программы предстоящего саммита, рассказали в пресс-службе главы РБ.

Как отметил руководитель региона, для успешной организации мероприятия важен системный подход и тщательное изучение передового опыта проведения подобных форумов, в том числе зарубежного.

Историческим ориентиром для республики служит успешный опыт 2015 года, когда Уфа уже принимала саммиты ШОС и БРИКС. Это событие дало мощный импульс развитию городской инфраструктуры: были модернизированы гостиничные комплексы и туристические объекты. За прошедшие годы столица Башкирии зарекомендовала себя как признанный конгресс-центр, регулярно принимающий мероприятия самого высокого международного и федерального уровня.

Радий Хабиров подчеркнул высокую значимость предстоящего события для имиджа республики и страны в целом.

— Республика будет стремиться к достойному проведению саммита ШОС в Уфе. Значение международных отношений и роль России в современном мире понимают все. Для нас принимать это мероприятие — большая честь и одновременно ответственность, — резюмировал глава Башкирии.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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