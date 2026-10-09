В Башкирии уточнили прогноз социально-экономического развития республики

Прогнозные параметры были одобрены в июле нынешнего года, и теперь они уточнены.

— Значения скорректированы с учетом итогов первого полугодия, уточнения статистической базы, экспертного заключения научного сообщества, а также обновленных федеральных сценарных условий. Несмотря на сложности и новые вызовы, мы сохраняем курс на ключевую цель — достижение объема ВРП в 4 трлн рублей к 2030 году, — отметил и. о. премьер-министра Александр Шельдяев.

По уточненным прогнозам, индекс физического объема ВРП по итогам года оценивается на уровне 101,7 процента. В среднесрочном периоде он будет последовательно наращиваться и достигнет 4 процентов. В долгосрочном периоде прогнозируется устойчивая положительная динамика: темпы роста экономики будут превышать 3 процента.

Индекс промышленного производства к концу года оценивается на уровне 103,7 процента. В среднесрочном периоде он прогнозируется на уровне от 2,5 процента до 4,4 процента. Ведущей отраслью останется обрабатывающее производство с ежегодным приростом до 5 процентов. К 2030 году ожидается выход на уровень 143 процента к уровню 2022 года. Опережающими темпами будут расти машиностроительный и химический комплексы, нефтепереработка и пищевая промышленность.

Рост производства продукции сельского хозяйства в нынешнем году оценивается на уровне 100,1 процента, что объясняется гибелью посевов из-за природных явлений. В среднесрочном периоде темпы роста достигнут 104 процентов.

По объему инвестиций в основной капитал в нынешнем году планируется выйти на уровень не ниже прошлого года, а в среднесрочном периоде ожидается восстановление высоких темпов инвестиционной активности — 106 — 107 процентов.

В социальной сфере также прогнозируется положительная динамика. Средняя зарплата в нынешнем году составит 79 тысяч рублей, к 2029 году она достигнет 94 тысяч рублей, а к 2042 году — 250 тысяч рублей.