Жители Башкирии смогут узнать, сколько стоят их земельные участки

В 2026 году в Башкирии проведена государственная кадастровая оценка порядка 1,69 млн земельных участков всех категорий. Ее результаты станут основой для расчета арендной платы, начисления земельного налога и иных процедур начиная с 2027 года.

Проект отчета об определении кадастровой стоимости уже размещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки на портале «Национальная система пространственных данных». Гражданам и юридическим лицам можно заранее ознакомиться с результатами и при необходимости подать замечания в установленный срок – с 23 сентября по 22 октября 2026 года.

– Открытость процедуры и возможность подачи замечаний – это важный механизм общественного контроля, который позволяет обеспечить прозрачность и законность определения кадастровой стоимости, – отметил руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец.

Иллюстрация: пресс-служба Минстроя РБ.