В Башкирии поддержат предпринимательские инициативы участников СВО

Представляя законопроект, первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Наркас Хайруллина отметила, что он подготовлен в рамках государственной политики по социальной поддержке и адаптации участников СВО и их близких к мирной экономической жизни.

«Закон создает условия для интеграции участников СВО и членов их семей в экономическую деятельность, развития предпринимательства и самозанятости, а также создания новых рабочих мест. Документ определяет принципы, формы и условия комплексной государственной поддержки тех, кто уже ведет или планирует вести бизнес в Башкортостане», – отметила она.

Закон включает разработку типовых бизнес-идей и онлайн-витрины готовых решений, юридическое, бухгалтерское, кадровое и маркетинговое сопровождение, содействие сбыту продукции, помощь в подборе земельных участков и объектов недвижимости, создание условий для обеспечения инфраструктурой и инженерными коммуникациями.

Получателем поддержки может стать участник СВО или член его семьи. ИП или юридическое лицо должны быть зарегистрированы в Башкирии, а деятельность — вестись на территории республики. Порядок предоставления мер определит правительство РБ, которое также сможет устанавливать дополнительные меры поддержки.

Предусмотрены заявительный принцип и однократность предоставления мер поддержки. Основанием для участия станет личное обращение гражданина в исполнительные органы республики. Участие добровольное.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.