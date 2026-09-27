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Экономика
27 Сентября , 10:32

Профессионалы Башкирии поднялись на пьедестал конкурса «Лучший по профессии»

На пьедестале Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» оказались несколько представителей Башкирии. Об этом в соцсетях рассказал и.о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев.

Профессионалы Башкирии поднялись на пьедестал конкурса «Лучший по профессии»Профессионалы Башкирии поднялись на пьедестал конкурса «Лучший по профессии»
Профессионалы Башкирии поднялись на пьедестал конкурса «Лучший по профессии»

Он рассказал, что высший пилотаж показали участники конкурса «Лучший по профессии» мастера из Башкирии Ринат Изикаев (АО «Транснефть-Урал») и Николай Потапов (АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»).

Ринат Изикаев привез из Перми серебро в номинации «Лучший сварщик». Призер состязаний профессионального мастерства, теперь вошел в международное сообщество профессионалов – в октябре будет защищать честь страны на международном чемпионате по сварке в Китае.

Николай Потапов стал серебряным призером федерального конкурса «Фрезеровщик» в Ижевске. В профессии 18 лет. «Лучший молодой рабочий» и «Отличник качества», «Лучший фрезеровщик» по итогам конкурса этого года «Мастера Башкортостана».

«Ребята относятся к своему делу как к искусству и показывают лучший пример юношам, которые ищут профессию и возможности развития. Благодаря нацпроекту «Кадры» наши профессионалы выходят на высокий уровень», - подчеркнул Александр Шельдяев.

Фото: соцсети Александра Шельдяева.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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