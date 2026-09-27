Профессионалы Башкирии поднялись на пьедестал конкурса «Лучший по профессии»

Он рассказал, что высший пилотаж показали участники конкурса «Лучший по профессии» мастера из Башкирии Ринат Изикаев (АО «Транснефть-Урал») и Николай Потапов (АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие»).

Ринат Изикаев привез из Перми серебро в номинации «Лучший сварщик». Призер состязаний профессионального мастерства, теперь вошел в международное сообщество профессионалов – в октябре будет защищать честь страны на международном чемпионате по сварке в Китае.

Николай Потапов стал серебряным призером федерального конкурса «Фрезеровщик» в Ижевске. В профессии 18 лет. «Лучший молодой рабочий» и «Отличник качества», «Лучший фрезеровщик» по итогам конкурса этого года «Мастера Башкортостана».

«Ребята относятся к своему делу как к искусству и показывают лучший пример юношам, которые ищут профессию и возможности развития. Благодаря нацпроекту «Кадры» наши профессионалы выходят на высокий уровень», - подчеркнул Александр Шельдяев.

Фото: соцсети Александра Шельдяева.