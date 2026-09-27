+20 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
27 Сентября , 07:18

Предпринимательницам Башкирии подсказали деловые контакты в шести странах

В министерстве внешнеэкономических связей Башкирии в рамках программы «Мама-экспортер» разобрали выходы на глобальные рынки.

Предпринимательницам Башкирии подсказали деловые контакты в шести странахПредпринимательницам Башкирии подсказали деловые контакты в шести странах
Предпринимательницам Башкирии подсказали деловые контакты в шести странах

Как рассказала в соцсетях министр ведомства Маргарита Болычева, такую помощь могут оказать представители при торгпредствах Башкирии в шести странах.

«Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Турция и Узбекистан — шесть разных рынков, шесть разных стратегий, но одна общая цель: помочь нашим предпринимательницам уверенно выйти за пределы региона. Разобрали все по полочкам: где проще всего стартовать, какие ниши уже ждут башкирские товары, как работать с маркетплейсами и партнерами, на что обратить внимание в упаковке, логистике и расчетах», - пояснила Маргарита Болычева.

Министр также привела список представителей республики в каждой из этих стран:

Казахстан. Искандаров Тимур Тимерянович, +7 (700) 619-90-07, Bashkortostan.KZ@yandex.ru;

Узбекистан. Шайхутдинов Альберт Наилевич, +998 50-004-94-66, Uztrade.bashkortostan@yandex.ru;

Турция. Тансыккужин Марат Закиевич, +7 (926) 207-11-28, bashkortostan.rf@gmail.com;

ОАЭ. Громов Роман Владимирович, +7 (919) 619-99-90, g-rv@ya.ru;

Беларусь. Белалов Тимур Рустамович, +375 (29) 275-59-48, belalovt@yandex.ru;

Китай. Орлов Станислав Алексеевич; +7 914 383-33-25, rb.chinatrade@gmail.com.

Иллюстрация: соцсети Маргариты Болычевой.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru