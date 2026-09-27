Предпринимательницам Башкирии подсказали деловые контакты в шести странах

Как рассказала в соцсетях министр ведомства Маргарита Болычева, такую помощь могут оказать представители при торгпредствах Башкирии в шести странах.

«Беларусь, Казахстан, Китай, ОАЭ, Турция и Узбекистан — шесть разных рынков, шесть разных стратегий, но одна общая цель: помочь нашим предпринимательницам уверенно выйти за пределы региона. Разобрали все по полочкам: где проще всего стартовать, какие ниши уже ждут башкирские товары, как работать с маркетплейсами и партнерами, на что обратить внимание в упаковке, логистике и расчетах», - пояснила Маргарита Болычева.

Министр также привела список представителей республики в каждой из этих стран:

Казахстан. Искандаров Тимур Тимерянович, +7 (700) 619-90-07, Bashkortostan.KZ@yandex.ru;

Узбекистан. Шайхутдинов Альберт Наилевич, +998 50-004-94-66, Uztrade.bashkortostan@yandex.ru;

Турция. Тансыккужин Марат Закиевич, +7 (926) 207-11-28, bashkortostan.rf@gmail.com;

ОАЭ. Громов Роман Владимирович, +7 (919) 619-99-90, g-rv@ya.ru;

Беларусь. Белалов Тимур Рустамович, +375 (29) 275-59-48, belalovt@yandex.ru;

Китай. Орлов Станислав Алексеевич; +7 914 383-33-25, rb.chinatrade@gmail.com.

Иллюстрация: соцсети Маргариты Болычевой.