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Экономика
27 Сентября , 06:55

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём машиностроителя

Руководитель Башкирии Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём машиностроителяГлава Башкирии поздравил жителей республики с Днём машиностроителя
Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём машиностроителя

«В Башкортостане традиционно очень крепкое машиностроение – это основа экономической мощи республики и страны, технологического суверенитета России. Это наша гордость», - подчеркнул в соцсетях глава региона.

Радий Хабиров отметил, что предприятия республики поставляют продукцию для нужд отечественного авиастроения, нефтяной и газовой отрасли, производят транспорт и комплектующие для него и многое-многое другое.

«За каждым достижением стоит высочайший профессионализм и самоотверженный труд тысяч инженеров, конструкторов и рабочих нашей республики. Благодарю каждого за преданность делу. Крепкого здоровья, добра и благополучия!», - написал руководитель республики.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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