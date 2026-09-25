В Абзелиловском районе Башкирии открылся новый пункт приёма и сушки зерна

Новый комплекс подработки зерна занимает площадь почти 500 квадратных метров. Его проектная мощность составляет 2,4 тысячи тонн в сутки. Здесь внедрены технологии, позволяющие обеспечить сохранность урожая, увеличить качество сельхозпродукции и сформировать эффективную систему поставок сырья на перерабатывающие предприятия.

Общий объём инвестиций в проект составил 210 миллионов рублей. Проект получил статус приоритетного: в рамках господдержки предприятию возмещена часть затрат на закупку сельхозтехники и оборудования, добавили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Башкирии.

В церемонии открытия современного пункта участвовал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Он сказал: «Запуск такого центра — важный шаг в укреплении технологической базы нашего агропромышленного комплекса. „Красная Башкирия“ является одним из самых эффективных сельхозпредприятий в республике. Здесь первыми запустили роботизированный молочный комплекс, создали комфортнейшие условия для коров на новой экоферме. Теперь вот запустили современные мощности по подработке зерна, которые напрямую влияют на сохранность урожая и экономическую устойчивость хозяйства».

По мнению главы аграрного ведомства, для Абзелиловского района и всего башкирского Зауралья в целом этот комплекс станет надёжной опорой в работе с «зерновой продукцией и стимулом для дальнейшего роста объёмов производства».

Фото: Тансулпан ЮМАГУЖИНА.