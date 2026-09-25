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Экономика
25 Сентября , 05:19

Благодаря республиканскому проекту в Башкирию вернулись работать 700 человек

За два года с момента старта республиканского проекта «Башкирская вахта» его участниками стали около 8,5 тысячи человек. Порядка 700 специалистов из Башкирии, которые ранее уезжали на заработки в другие регионы, переориентированы на внутренний рынок труда.

Благодаря республиканскому проекту в Башкирию вернулись работать 700 человекБлагодаря республиканскому проекту в Башкирию вернулись работать 700 человек
Благодаря республиканскому проекту в Башкирию вернулись работать 700 человек

Как сообщил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников, толчок проекту дало вхождение в него в этом году предприятий группы «КАМАЗ», Белебеевского завода «Автонормаль», ПАО «НЕФАЗ» и ПАО АНК «Башнефть». А ежегодный объем продукции, выпущенной специалистами, привлеченными по проекту, составил 4,5 млрд рублей. Проект включен в стратегический план развития «Башкортостан 3.0».

Очередной открытый отбор кадров в рамках «Башвахты» прошел в Кармаскалинском районе. ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние предприятия представили жителям района, работающим за пределами республики, и всем заинтересованным свои вакансии — от оператора технологических установок и электрогазосварщика до лаборанта химического анализа и слесаря КИПиА.

В этом году также стартовал новый формат — «Семейная Башвахта». Он нацелен на граждан, готовых переехать вместе с семьями: работодатели предоставляют жилье и рассматривают трудоустройство семейной пары. Так, компания «Башнефть» обеспечивает широкий социальный пакет: бесплатное проживание и питание, путевки в детские лагеря для детей сотрудников, дополнительное медицинское страхование, образовательные займы и двойное наставничество. Предусмотрены также премии по итогам работы, различные надбавки за профессиональное мастерство и достижения, вахтовый метод и другое.

Узнать об условиях участия в проекте «Башкирская вахта» и ознакомиться с доступными вакансиями компаний-партнеров можно в кадровых центрах «Работа России» Башкирии.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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