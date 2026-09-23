Инвестиции «Росагролизинга» в АПК Башкирии превысили 40 миллиардов рублей

Компания поставляет в Башкирию технику 24 года. За это время общий объем ее инвестиций в техническую модернизацию хозяйств региона превысил 40 млрд рублей, это почти 6,7 тысяч единиц техники.

Отвечая на вопрос «РБ», Владимир Балтер сказал, что лизинговую компанию связывают с Башкирией тесные отношения. Впрочем, расцвета они достигли лишь в последние пять лет: в первые 18 лет республика занимала 12 место в рейтинге компании, а в прошлом году уже вышла в лидеры по объемам поставленной в регион техники. Если с 2002 года по 2020-й аграрии Башкирии приобрели в лизинг всего 2478 единиц сельхозтехники, то только в этом году — уже 1183.

Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в компании. Развитие сотрудничества связано с расширением применения сервисной модели МТК и возможностей группы компаний в регионе. Это позволит поддерживать аграриев на разных этапах – от приобретения техники до выполнения сезонных полевых работ.

— Внушительный объем инвестиций от компании позволяет не просто обеспечивать хозяйства техникой, но и поддерживать их финансовую устойчивость, — сказал Ильшат Фазрахманов. — Экономическая цикличность АПК требует постоянного внимания: в периоды снижения стоимости на урожай особенно важно сохранять ликвидность сельхозпроизводителей. В этом контексте программы Росагролизинга выступают как необходимый инструмент поддержки.

— Башкортостан входит в пятерку регионов-лидеров по поставкам техники в лизинг. С нами сотрудничают свыше 650 аграриев республики, и за этими цифрами — многолетняя совместная работа. Продолжаем развивать это партнерство: поддерживать обновление парка хозяйств, расширять возможности МТК. Эти направления дополняют друг друга и помогают решать общую задачу – обеспечивать аграриев техникой для своевременного выполнения полевых работ, — отметил Владимир Балтер.

Фото: пресс-служба МСХ РБ.