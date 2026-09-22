Башкирия заняла лидирующую позицию по социальной догазификации

С 2021 года газ подведен к 107 населенным пунктам в 25 районах. Это создало возможность для газификации более 8 тысяч домовладений, почти 4,5 тысячи из которых уже подключены. К началу года уровень газификации Башкирии составил 87,6%.

Хабиров отметил, что республика занимает первое место среди крупнейших регионов России по социальной догазификации, инициированной президентом Владимиром Путиным. В ее рамках голубое топливо пришло в 75 тысяч домов в уже газифицированных населенных пунктах. Для ряда льготных категорий действуют республиканские сертификаты на газификацию: их могут получить участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, малоимущие инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие многодетные семьи, а также участники СВО и члены их семей. Благодаря этой мере поддержки к газу подключено около 12 тысяч домовладений.

В сфере газомоторного топлива Башкирия также входит в число лидеров в России. В регионе работают 72 заправочные станции, на метане ездят почти 3 тысячи машин, включая 532 автобуса. На фоне сложностей на традиционных АЗС владельцы газомоторной техники в полной мере оценили преимущества такого топлива.

— Конечно, этого пока недостаточно. И самое главное здесь, на мой взгляд, — последовательно и упорно мотивировать компании. Наша задача — перевести на газомоторное топливо общественный транспорт, строительную и коммунальную технику. В этом есть несомненная польза с точки зрения экономики и экологии. Поэтому эту работу будем продолжать, — прокомментировал Радий Хабиров.

Фото: пресс-служба главы РБ.