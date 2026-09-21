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Экономика
21 Сентября , 12:47

В Башкирии подвели итоги развития промышленности за последние годы

На очередном заседании правительства Башкирии подвели итоги развития промышленности, энергетики, инновационной деятельности, торговли и сферы услуг за 2019-2026 годы.

В Башкирии подвели итоги развития промышленности за последние годыВ Башкирии подвели итоги развития промышленности за последние годы
В Башкирии подвели итоги развития промышленности за последние годы

– Промышленность формирует треть валового регионального продукта республики. В рейтинге эффективности реализации промышленной политики республика стабильно в лидерах. Выстроено конструктивное взаимодействие с федеральными вертикально интегрированными компаниями. В последние годы мы стабильно поддерживаем высокий уровень розничного товарооборота, превышая отметку в 1 трлн рублей, и остаёмся в первой десятке регионов по данному показателю, – отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Подробнее о результатах работы и ключевых направлениях развития рассказал заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

– Несмотря на сложные условия, промышленный комплекс республики продолжает развиваться. За семь лет объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного сектора превысил 1 трлн рублей, почти половина средств направлена на развитие обрабатывающих производств. За последнюю пятилетку завершена реализация 21 приоритетного инвестиционного проекта общей стоимостью более 92 млрд рублей, создано свыше 2 тысяч рабочих мест. При этом рост промышленного производства в регионе составил почти 36 процентов. Эти результаты показывают, что сформированная в республике система поддержки промышленности и инвестиций позволяет предприятиям адаптироваться к меняющимся условиям и одновременно создавать основу для дальнейшего роста, – отметил вице-премьер.

Башкортостан сохраняет лидирующие позиции по уровню кластерного развития. В федеральный реестр Минпромторга России включено 31 кластерное объединение. В республике также создано 20 технопарков и 14 индустриальных парков, развивается ОЭЗ «Алга».

На развитие инноваций направлено 2,5 млрд рублей федеральной грантовой поддержки, реализовано 684 технологических проекта. Продолжается модернизация энергетической и транспортной инфраструктуры: действует 72 АГС и 200 зарядных станций для электромобилей.

Развивается и потребительский рынок. Количество торговых объектов выросло с 25 до 32 тысяч, объем электронной торговли увеличился в восемь раз, а число объектов придорожного сервиса – более чем в 2,5 раза.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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