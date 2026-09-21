В Башкирии достигнуты успехи в АПК, природопользовании и экологии

На заседании правительства Башкирии подвели итоги социально‑экономического развития республики за 2019-2025 годы в части агропромышленного комплекса, природопользования и экологии. По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, Башкирия продолжает наращивать производство продукции сельского хозяйства. В частности, он отметил, что по итогам прошлого года производство продукции агропромышленного комплекса выросло до 290,5 миллиарда рублей, за январь — август текущего года показатель составил 140,3 миллиарда рублей при индексе производства 101,5 процента.

Кроме того, председатель правительства подчеркнул, что в Башкирии практически на 100 процентов обустроены площадки для накопления отходов (99,7 процента). Проделана большая работа по переходу на экономику замкнутого цикла. Заявленный объем инвестиций составляет более 17,5 миллиарда рублей.

— При этом большая работа проведена по сокращению валовых выбросов. За семь лет предприятия региона реализовали 906 воздухоохранных мероприятий, вложив в них около 85 миллиардов рублей. В результате выбросы сократились на 25 процентов — с 597,5 до 449,8 тысячи тонн, — отметил Назаров.

В свою очередь заместитель премьер-министра правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что агропромышленный комплекс республики уверенно держится в первой десятке регионов страны. Так, по итогам прошлого года Башкирия занимает 9 место по объему валовой продукции сельского хозяйства.

Положительные результаты достигнуты в растениеводстве — производство продукции в этой отрасли за последние семь лет в сопоставимых ценах увеличилось на 22,5 процента.

Есть успехи и в животноводстве — за данный временной период рост выпуска продукции в организованном секторе составил 25 процентов.

Целенаправленно закупаются современные машины и механизмы — с 2019 года аграрии региона приобрели 23 тысячи единиц техники и оборудования на общую сумму 82 миллиарда рублей.

Если говорить об инвестициях — за прошедшие семь лет в основной капитал агропромышленного комплекса вложено 86 миллиардов рублей. Реализован либо реализуется 81 инвестиционный проект общей стоимостью 119 миллиардов рублей. Как результат, создано 1,8 тысячи рабочих мест.

Одновременно в республике ведется большая работа по улучшению экологической обстановки и совершенствованию системы природопользования. В рамках реформы обращения с ТКО число площадок накопления отходов увеличилось в четыре раза, а количество контейнеров — в 4,2 раза. За отчетный период было ликвидировано свыше 3 тысяч свалок, число несанкционированных свалок сократилось на 97 процентов. Также за это время были построены 13 мусоросортировочных комплексов и 3 полигона ТКО, завершается создание первого цеха компостирования органических отходов в Ишимбайском районе.

С 600 до 450 тысячи тонн сократился объем вредных выбросов в атмосферу. После заключения с крупнейшими предприятиями региона соглашения по воздухоохранным мероприятиям суммарный объем инвестиций в это направление составил более 13 миллиардов рублей.

Фото Тимура Шарипкулова.